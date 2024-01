(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 MO: SPERANZON (FDI), BASTA IMPUNITÀ PER FACINOROSI DEI CENTRI SOCIALI

“La violenza messa in atto dai soliti figli di papà dei centri sociali in queste ore a Vicenza é gravissima. Al consueto odio verso le divise questa volta si è aggiunto anche un inaccettabile antisemitismo, e tutto questo non può restare impunito”.

Lo dichiara il vice presidente vicario di Fratelli d’Italia in Senato Raffaele Speranzon

“Il Governo Meloni con il DL sicurezza ha inasprito le pene per aggressioni verso uomini e donne in divisa, mettendo fine alle impunità per i facinorosi che recano danni alle nostre città e aggrediscono le forze dell’ordine. Mi auguro che la condanna verso questi fatti arrivi in maniera unanime da parte di tutte le forze politiche”, conclude Speranzon.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica