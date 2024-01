(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 FOTI, PD: ATTACCHI SENZA VERGOGNA E SENZA RISPETTO PER CHI SOFFRE

“In una sola giornata il capogruppo di Fratelli d’Italia Foti conferma due volte quel che sostiene il PD.

Prima, per attaccare la segretaria Schlein, dimostra totale assenza di rispetto per chi soffre di amnesia, come se fosse legittimo attribuire delle malattie neurologiche per attacchi politici strumentali.

Poi fa battute di pessimo gusto su un film, Kripton, che parla di problemi legati alla salute mentale, una realtà quotidiana che secondo alcuni studi riguarderebbe il 20% delle persone in età lavorativa.

Questa destra senza vergogna sta smantellando la sanità pubblica e dimostra di non avere alcun rispetto per la salute delle italiane e degli italiani”.

Così In una nota del Partito Democratico.

Roma, 20 gennaio 2024