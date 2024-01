(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 FORZA ITALIA: “WE DI CONGRESSI IN TUTTA ITALIA, GUARDIAMO AL FUTURO FORTI DEI NOSTRI VALORI E DEGLI INSEGNAMENTI DI BERLUSCONI”

Forza Italia scende in campo al Nord, al Centro e al Sud per una due giorni fitta di impegni e di momenti di confronto molto importanti col territorio, in vista dei prossimi decisivi appuntamenti elettorali. Il legame col territorio è da sempre uno dei pilastri dell’azione di Forza Italia e oggi, come 30 anni fa, tante sono le risposte e i contributi che arrivano dall’incontro con i cittadini e le realtà locali.

Questo weekend sarà anche l’occasione per eleggere i nuovi coordinatori provinciali, per discutere di progetti, per lanciare idee, per guardare al futuro così come ha insegnato il presidente e fondatore Silvio Berlusconi. Questi i passaggi dell’intenso programma:

Forza Italia sarà in Campania: oggi, 20 gennaio, alle 10:00, a Benevento (Grand Hotel Telese, via Cerreto n.1), domenica 21 gennaio alle 10:00 a Caserta (Hotel Plaza, sala Leonardo Da Vinci, viale Vincenzo Lamberti), a Napoli con il Congresso Provinciale al Supercinema (in corso Vittorio Emanuele n.93 – Castellammare di Stabia) e con il Congresso Cittadino (Hotel Mediterraneo, via Ponte di Tappia, n.25).

In Puglia sono previsti due importanti Congressi: oggi 20 gennaio, alle 15.30, a Taranto (Salina Hotel, via Mediterranea n.1) e domenica 21 gennaio alle 10:00, a Foggia (Città del Cinema – piazzale Anna De Lauro, Matera).

Forza Italia sarà anche nel Lazio con tre tappe: oggi, 20 gennaio, a Frosinone, a partire dalle 08.30 (all’Edra Palace Hotel, via Ausonia – Cassino), alle 10.00 a Rieti (Hotel Serena, via dei Salici n. 46/A – Rieti) e domenica 21 a Roma, alle 10, con il Congresso cittadino (all’Ergife Palace Hotel a Largo Lorenzo Mossa n.8).

In Piemonte ben cinque i congressi previsti: da ieri, 19 gennaio, alle o

19:00, ad Asti (Palazzo della Provincia di Asti, piazza Vittorio Alfieri n. 33), per poi passare al doppio appuntamento di Torino che vede lo svolgimento, oggi 20 gennaio alle 10.30, del Congresso cittadino e del Congresso provinciale (Teatro Carignano, piazza Carignano 6). A Cuneo, poi, appuntamento alle 16:00 (Centro Incontri Provincia di Cuneo Sala Falco – corso Dante Alighieri, 41) e ad Alessandria, domenica 21 gennaio, a partire dalle 09.30 (Hotel Al Mulino – via Casale 44, frazione di San Michele).

Quattro i Congressi in Lombardia: oggi 20 gennaio, dalle 9.00, si svolgerà il Congresso cittadino a Milano (Hotel Enterprise, Sala 1, corso Sempione n.91) e dalle 09,30 al via il Congresso Provinciale, nella stessa location. Alle 15.30 sarà la volta di Bergamo (in via Lunga alla Fiera di Bergamo), mentre domenica 21 gennaio tappa di chiusura a Mantova a partire dalle ore 10 (Sala Bachelet, Ospedale San Pellegrino, via Garibaldi n.81, Castiglione d. Stiviere).

Altri 4 Congressi sono previsti in Veneto: oggi 20 gennaio alle 09:00 a Padova (Best Western Plus Net Tower Hotel, via San Marco 11/a e sempre alle 09:00 a Treviso (BHR Hotel, via Postumia Castellana 2, Quinto di Treviso); alle 09.30 a Rovigo (Sala della ‘Gran Guardia’ di via Cesare Battisti n.8) e allo stesso orario tappa a Verona (DB Hotel – via Aereporto 20/C. Sommacampagna).

🟥 Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, sarà presente oggi, 20 gennaio, alle tappe di: Milano alle 10.30, di Torino alle 12.15 e di Bergamo alle 16.00. 🟥

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma