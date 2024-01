(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 “FERRARA LA CITTÀ CHE PIÙ HA RICORDATO ABBADO”. COSÌ IL GIORNALISTA E

DOCUMENTARISTA FAILONI DURANTE LE RICORRENZE PER IL DECENNALE DALLA

SCOMPARSA DEL DIRETTORE D’ORCHESTRA: “FERRARA LA PIÙ ATTIVA E PARTECIPATA

NELL’OMAGGIARLO”

Ferrara, 20 gen – “Ferrara è la città che meglio ha ricordato Claudio

Abbado”. Così Helmut Failoni, giornalista autore insieme a Francesco Merini del

film-documentario “L’Orchestra. Claudio Abbado e i musicisti della Mozart”,

trasmesso oggi pomeriggio a Ferrara in occasione dei partecipati eventi

organizzati da Ferrara Musica e Fondazione Teatro Comunale di Ferrara,

tutti a ingresso gratuito.

“Si sente proprio una passione e un coinvolgimento forte di Ferrara Musica

e del Teatro Comunale di Ferrara nei confronti del nostro Maestro”, rimarca

Failoni, “Ferrara non ha dimenticato Claudio Abbado”. Il giornalista e

documentarista poi ricorda: Per Claudio era tutta una questione di ascolto,

questione che applicava anche alla musica. Per lui tutto era semplice, era

un grande utopista, ma otteneva quello che voleva e così facendo migliorava

anche le situazioni, dava sempre tutto se stesso”.

Tra le iniziative realizzate oggi per ricordare il Maestro Abbado, è stata

inaugurata la mostra con venticinque scatti di Marco Caselli Nirmal, che

immortalano Claudio Abbado nella sua esperienza a Ferrara. La rassegna

fotografica rimarrà visitabile anche nelle prossime settimane nella Rotonda

Foschini e lungo i portici del Teatro Comunale.

*In allegato alcune immagini dell’incontro al Ridotto del Teatro di Ferrara

con Helmut Failoni e il direttore artistico Marcello Corvino.*

