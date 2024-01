(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 Europee; Ronzulli (FI): necessarie liste competitive e rappresentanza territoriale

“Alle europee abbiamo bisogno di liste il più possibile competitive e di un giusto equilibrio tra radicamento territoriale e voto di opinione. Questo non solo per tentare di arrivare alla doppia cifra indicata giustamente come obiettivo da Antonio Tajani, perché come sosteneva il presidente Berlusconi bisogna puntare al 10 se vuoi raggiungere l’8, ma anche per aumentare il peso della delegazione italiana all’interno del Ppe alla viglia della creazione della nuova Commissione europea”. Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo al congresso provinciale di Milano di Forza Italia.