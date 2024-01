(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 Città 30: Germanà (Lega), da giunta Bologna pura ideologia a danno cittadini

Roma, 20 gen. – “La scelta della giunta comunale di Bologna del limite di 30 kmh rappresenta un grave errore e penalizza i cittadini. Una cosa è introdurre le Zone 30 in zone sensibili, come quelle in cui sono presenti scuole o asili, e in zone a rischio incidenti, un’altra è bloccare una città intera per sentire il cinguettio degli uccellini. Bene ha fatto il ministro Matteo Salvini a intervenire subito. Servono buonsenso e regole chiare, non pura ideologia”.

Così in una nota il senatore della Lega Nino Germanà, segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama.

Ufficio Stampa Lega Senato