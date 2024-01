(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 Beni Culturali. Petrucci (Fdi): Con il ddl ecovandali stop ai deturpatori di professione

“Lo avevamo promesso, lo stiamo facendo. Con il ddl beni culturali diamo un segnale chiaro a chi pensa di poter disporre a proprio piacimento del patrimonio pubblico. Tolleranza zero e pene severe per coloro che, trincerandosi dietro ideologie strumentali, cercano notorietà distruggendo le bellezze culturali e paesaggistiche dell’Italia.

Il messaggio che lanciamo è molto semplice: chi sbaglia, paga. E con i suoi soldi contribuisce a ripristinare il patrimonio che ha deliberatamente danneggiato. L’Italia conserva un patrimonio culturale e naturale che non ha eguali al mondo: non consentiremo a nessuno di metterlo in pericolo”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Simona Petrucci.

