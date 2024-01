(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 *30 ALL’ORA E ALLOGGI ERP, RANCAN (LEGA): “AL VIA MOBILITAZIONE CON GAZEBO

E RACCOLTA FIRME”*

BOLOGNA, 20 GEN – “Contro il piano “viabilità a 30 km/h” a Bologna e la

decisione di togliere ai sindaci il criterio di premialità

nell’assegnazione degli alloggi popolari, la Lega Emilia passa all’attacco

con una mobilitazione che prevede gazebo e la raccolta firme per un

referendum popolare volti a contrastare queste misure inique, nei confronti

delle quali verranno avanzate proposte di buonsenso e concrete, nel corso

del direttivo regionale della Lega Emilia convocato per lunedì”. Così il

capogruppo in Regione e segretario Lega Emilia, Matteo Rancan, che

sottolinea come “contro il “piano 30 km/h” la Lega si sia mobilitata sin

dalla prima ora e non intenda retrocedere di un passo”.

—————————————————–

Ufficio Stampa Lega Emilia-Romagna

—————————————————–