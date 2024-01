(AGENPARL) – sab 20 gennaio 2024 *30 ALL’ORA E ALLOGGI ERP, IL SEGRETARIO LEGA EMILIA, MATTEO RANCAN,

CONVOCA DIRETTIVO REGIONALE PER LUNEDI’*

BOLOGNA, 20 GEN – Matteo Rancan, Capogruppo in Regione e Segretario Lega

Emilia, annuncia la convocazione urgente del direttivo regionale della Lega

Emilia per lunedì. Saranno elaborate proposte per contrastare il piano

viabilità di 30 km/h a Bologna e alla decisione di togliere ai sindaci il

criterio di premialità negli alloggi popolari.

