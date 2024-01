(AGENPARL) – ven 19 gennaio 2024 Sicurezza, Mazzetti (FI): “Bene militari anche a Prato”

Roma, 19 gen. – “Il Centrodestra a livello nazionale ha ereditato una situazione disastrosa sul fronte sicurezza, adesso sta progressivamente rimediando: in questo sostanziale cambio di prospettiva e di strategia c’è anche il rilancio del piano ‘Strade Sicure’. Plaudo al Ministro dell’Interno Piantedosi e al Ministro della Difesa Crosetto per la scelta e l’impegno. Sono soddisfatta che finalmente, come ho più volte chiesto, alcuni militari, ben 15, siano destinati a Prato, seconda città della Toscana, che vive un continuo deteriorarsi delle condizioni di sicurezza tanto da rendere sempre più invivibile e insicuro perfino il centro storico. Tornano i militari per aiutare le Forze dell’Ordine, come al tempo della giunta di Centrodestra. Tornano perché Prato ne ha bisogno, nonostante per PD e Biffoni il problema non esista”. Così in una nota l’On. Erica Mazzetti, deputata pratese di Forza Italia.

