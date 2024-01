(AGENPARL) – ven 19 gennaio 2024 *Roma, Barbera(PRC): “Protesta pro Palestina contro supermercato Carrefour

di Via Sabelli”*

“Questa sera il supermercato Carrefour di Via dei Sabelli, nel quartiere di

San Lorenzo, a Roma, è stato circondato da un centinaio di militanti di

diverse organizzazioni pro Palestina con striscioni e bandiere per

protestare contro la multinazionale francese che continua a intrattenere

rapporti economici con aziende israeliane attive nelle colonie israeliane

illegali. Tutto ciò rende questa multinazionale complice di quanto sta

accadendo in quelle terre insaguinate contro il popolo palestinese. Tali

rapporti, come denunciato da tempo da alcune organizzazioni umanitarie e

media, sono finalizzati sia all’erogazione di servizi funzionali per

l’esistenza e il mantenimento delle suddette colonie, del tutto illegali

dal punto di vista del diritto internazionale, sia per il sostegno

logistico, con la distribuzione di razioni alimentari,

all’esercito israeliano a Gaza. l’iniziativa romana è avvenuta in

contemporanea con altre iniziative che si sono tenute a Bologna, Milano,

Torino e altre città, nell’ambito di una più generale campagna di

boicottaggio contro quelle aziende complici dell’occupazione illegale della

Palestina e del genocidio in atto a Gaza. Lo scopo è quello di promuovere

una campagna di sensibilizzazione e di boicotaggio economico di massa come

avvenuto, a suo tempo, contro il regime di apartheid del Sud Africa, fino

al 1991”. È quanto dichiara Giovanni Barnera, membro del comitato politico

nazionale di Rifondazione Comunista.