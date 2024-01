(AGENPARL) – ven 19 gennaio 2024 *Report, Barbera (PRC):”Solidarietà a Report. Fratelli d’Italia non

digerisce il giornalismo libero”*

“Piena solidarietà a Sigfrido Ranucci e tutta la redazione di Report per i

vergognosi attacchi di Fratelli d’Italia. La pretestuosa interrogazione

presentata dal gruppo di FdI nella Commissione di Vigilanza Rai

all’amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, rappresenta un atto di

intimidazione bello e buono nei confronti della redazione di Report. La

verità è che questo governo non riesce proprio a digerire l’informazione

libera e il giornalismo d’inchiesta che non guarda in faccia a nessuno,

soprattutto chi nasconde scheletri nei propri armadi. Non ci meravigliamo

più di tanto in quanto il bavaglio ai giornalisti liberi è sempre stata una

vocazione storica di chi non si è mai riconosciuto nei valori di libertà e

democrazia della nostra Costituzione. L’unico giornalismo che accettano

questi signori è solo quello che si piega ai diktat da Minculpop che

provengono dal governo Meloni”. E’ quanto dichiara Giovanni Barbera, membro

del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.