Privatizzazioni: Bergamini (FI) "Creare condizioni affinché Italia torni attrattiva per investimenti dall'estero"

“Forza Italia è favorevole all’ingresso di investitori privati nella gestione dei servizi pubblici. Perché questo avvenga dobbiamo creare le condizioni affinché l’Italia torni un Paese attrattivo per gli investimenti dall’estero, consentendo ai capitali stranieri di giungere nel nostro Paese per investire. In questo modo avremo a disposizione risorse per abbattere il debito pubblico e ne libereremo altre da destinare alla crescita o ad iniziative a sostegno delle classi più deboli”. Così in una nota l’On. Deborah Bergamini, responsabile dipartimento esteri di Forza Italia e vicepresidente Ppe al Consiglio d’Europa.

