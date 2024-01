Comunicato stampa: Bologna Città 30, USB: Tper con disservizi evidenti, quali soluzioni dall’amministrazione comunale?

(AGENPARL) – ven 19 gennaio 2024 Bologna Città 30, USB: Tper con disservizi evidenti, quali soluzioni dall’amministrazione comunale?

Sono in corso le assemblee sindacali dei lavoratori e lavoratrici Tper indette da USB in vista dello sciopero del prossimo 24 gennaio.

Dalle assemblee sta emergendo tutto il malcontento e l’oggettivo disagio del personale che sta vivendo la contraddizione di dover garantire al meglio un servizio pubblico in una condizione di crescente difficoltà.

Dopo mesi di annunci e di incontri su come preparare l’introduzione della Città 30, tutti i nodi fin dall’inizio evidenziati e mai chiariti sono venuti al pettine.

All’indomani della partenza effettiva del provvedimento, il Sindaco Lepore ha annunciato un cambio di passo per affrontare e risolvere almeno parte dei problemi del trasporto pubblico locale.

Ci chiediamo quali possano essere queste “soluzioni” considerando che fino a ieri si minimizzava o si negava la gravità dei problemi.

Al di là delle, certo apprezzabili, dichiarazioni di impegno e di “solidarietà” sappiamo che a fare la differenza saranno i fatti concreti che finora sono mancati.

USB Bologna