(AGENPARL) – ven 19 gennaio 2024 Casasco: FI è pronta a prossime sfide con politica economica liberale

“Forza italia è pronta alle sfide che ci attendono con le sue idee, con una politica economica liberale, fuori dalla logica statalista e populista. Noi, con il ministro e segretario nazionale Antonio Tajani, stiamo portando avanti le nostre idee, le nostre convinzioni, i nostri progetti: dalle liberalizzazioni dei servizi, come quelli dei porti italiani, ovvero in tutti quei casi in cui il servizio pubblico non garantisce un servizio adeguato”.

Così Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile economia del partito, intervenendo a “Economia, impresa e territorio”, l’incontro con il ministro Tajani e le imprese che si sta svolgendo a Brescia.

“La collaborazione tra privato e pubblico è una cosa positiva – ha proseguito – e il caso della regione Lombardia lo dimostra ampliamente. Abbiamo bisogno di riportare l’investimento privato nelle realtà produttive del Paese e noi ci batteremo per questo: perché gli imprenditori e i cittadini ritrovino fiducia nel sistema economico, e per liberare le risorse e dare la possibilità all’Italia di una crescita importante.

Sono le imprese che creano crescita e lavoro. Certamente dobbiamo combattere la burocrazia e liberare le imprese dall’eccesso di adempimenti, questo è quello che chiedono le imprese. L’uniformità fiscale è un altro tema importante, così come la competitività, aspetto fondamentale, che richiede competenza, gli Its in questo senso sono fondamentali e serve forza lavoro che manca. In questo senso dobbiamo avere il coraggio di affrontare il tema delle migrazioni: i migranti sono un problema quando sono irregolari ma sono una risorsa di cui non possiamo fare a meno. L’industria bresciana ha bisogno di forza lavoro, e Brescia dà il passaporto a prescindere dal colore della pelle o dallo stato da cui proviene, lo dà a chi lavora”, ha concluso.

