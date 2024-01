(AGENPARL) – ven 19 gennaio 2024 Bologna: Minasi (Lega), Lepore arrogante, scelte sbagliate danneggiano cittadini

Roma, 19 gen – “Il sindaco di Bologna Lepore dimostra tutta la sua arroganza. Imporre il limite di 30 km/h in tutta la città è una scelta sbagliata non coraggiosa. Ma il primo cittadino di sinistra invece di rimediare a una misura che danneggia i bolognesi, attacca il ministro Salvini che ha già dimostrato collaborazione proponendo un tavolo di confronto. Ignorare l’oggettivo disagio a cittadini, lavoratori, studenti è segno di inadeguatezza e questa non è una fake news”.

Così in una nota la senatrice della Lega Tilde Minasi, capogruppo in commissione Trasporti.