(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 Terni. Europa Verde Umbria: Inceneritore non va riattivato. Nostro esposto

in Procura

“Oggi abbiamo presentato questo esposto sia alla Procura della Repubblica

che ai Carabinieri del NOE chiedendo un riesame autorizzativo dell’AIA per

l’inceneritore di Terni Biomassa a Maratta: crediamo che l’inceneritore

debba trovare una volta per tutte la sua collocazione, e non possa essere

riacceso. Non bastano le rassicurazioni generiche dell’Assessora Aniello

quando il Sindaco Bandecchi, ha affermato che gli inceneritori sono utili

per creare energia. Quindi non ci convince che l’inceneritore non venga

rimesso in funzione. Bandecchi ci dica chiaramente che lui avvierà una

procedura di VIA per l’inceneritore la quale, senza ombra di dubbio, ne

bloccherà definitivamente la riapertura. E si muova presso la Regione

Umbria che ha messo a punto un Piano rifiuti regionale nel quale,

contravvenendo a tutte le prescrizioni UE, vede l’inceneritore come il

punto finale del ciclo dei rifiuti. Noi continueremo il nostro lavoro con i

comitati e cittadinə per garantire il diritto alla salute a Terni. E

promuoveremo il Soccorso Verde che metta a disposizione assistenza legale

gratuita per difendere le istanze e le iniziative contro gli inquinamenti a

Terni.”

Così, nel corso della conferenza stampa di Europa Verde Umbria che si è

svolta a Terni, il co-portavoce dell’Umbria Gianfranco Mascia

“Sia Bandecchi che Corridore non hanno mantenuto la promessa di emettere

ordinanza contro apertura secondo inceneritore è questo il problema. Ma

la questione ambientale a Terni è sempre più grave per questo abbiamo

presentato una petizione europea contro il Piano Regionale dei rifiuti che

prevede come soluzione finale l’incenerimento. E il Commissario Europeo ci

ha risposto che le Regioni devono rispettare le direttive europee che

prevedono il non utilizzo dell’incerenimento.”

Ha proseguito la co-portavoce di Terni e provincia Francesca Arca.

“Preparerò un’interrogazione che mi auguro sia appoggiata da tutto il

centrosinistra con cui chiederò chiarezza e trasparenza all’amministrazione

comunale: Baldecchi ha firmato o no l’ordinanza per non riavviare

l’inceneritore? Vanno utilizzate tutte le alternative prima di aumentare la

criticità dell’ambiente a Terni, già fortemente compromessa. La salute dei

ternani va salvaguardata controllando cosa si fa sul territorio e prendendo

atto delle irregolarità. La legge sia seguita,” ha aggiunto Jose Kenny,

Consigliere Comunale di Terni per Verdi Sinistra e Socialisti.

