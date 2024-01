(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 REGIONALI: NEVI (FI), “SU SCELTE INCIDONO DINAMICHE LOCALI E BUONSENSO, NON DECISIONI A TAVOLINO”

“Questa visione in base alla quale ci sia una spartizione a tavolino delle Regioni è veramente lontana dalla realtà. Sulle Regionali e sulle amministrative contano le dinamiche locali. Ci sono stati dei problemi in Sardegna relativi alla coalizione a livello locale che sono stati sottoposti poi a livello nazionale e su quello si è discusso. E ribadisco che non c’entra nulla l’ambito giudiziario. Le scelte tengono conto delle dinamiche locali. Nei giorni scorsi ad esempio c’è stata una riunione della coalizione a Perugia dove noi abbiamo l’ottimo Andrea Romizi sindaco e di Forza Italia con cui tra l’altro c’è una stima profonda. Hanno deciso a livello locale che il prossimo sindaco di Perugia sarà una bravissima esponente di Fdi. Noi potevamo rivendicare la posizione uscente, ma non sono posizioni assegnate a vita, si decide con buonsenso e valutando equilibri ed esigenze locali. Le percentuali nazionali non possono prevaricare sulle dinamiche locali, noi abbiamo storicamente un’impostazione diversa. Siamo ‘famosi’ per aver dato le Regioni del Nord alla Lega quando la Lega era al 5% su base nazionale. Questo il modello lungimirante di Berlusconi che continuiamo ad applicare”. Così il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, ospite a Metropolis su Repubblica Tv.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma