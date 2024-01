(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 Orrico, Dalla Chiesa (FI): “Solidarietà da gruppo FI. Rai tenga alla larga chi insulta e cerca rissa”

“A nome del gruppo di Forza Italia esprimo solidarietà piena e totale alla collega Orrico. Quanto accaduto non dovrebbe mai avvenire e non soltanto in una trasmissione del servizio pubblico ma da nessun’altra parte. La tv pubblica, non dovrebbe dare accesso a persone che possono creare squilibri anche in chi guarda, perché non dimentichiamo che la tv è guardata da chiunque. Mi auguro che il servizio pubblico si tenga alla larga e blocchi persone così, di cui appositamente non faccio il nome per non dargli importanza, perché troppo spesso in tv ci sono persone che vogliono portare alla lite e soprattutto messaggi che non appartengono ai telespettatori”.

Lo ha detto Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo nell’Aula di Montecitorio, sul caso Orrico-Bandecchi.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

