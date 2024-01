(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 Ddl ecoproteste: Sasso (Lega), pene più severe per ecovandali

Roma, 18 gen. – “Da oggi pene più severe per gli ecovandali che deturpano i nostri monumenti. Gli italiani devono sapere che Pd, M5S e Avs hanno difeso alla Camera gli ecoimbecilli che pensano di salvare il mondo con blocchi stradali e violenze varie. Le urla della sinistra di oggi in Aula non convinceranno i cittadini onesti e per bene che non passano le giornate imbrattando i nostri beni artistici”.

Così il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Cultura, Scienza e Istruzione.