COMUNICATO STAMPA – Forza Italia avvia la stagione congressuale in Piemonte, sabato Tajani a Torino

(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 FI avvia la stagione congressuale in Piemonte, sabato Tajani a Torino

Zangrillo, rafforziamo il legame con i territori per ribadire centralità partito

La stagione congressuale di Forza Italia entra nel vivo anche in Piemonte. Nel fine settimana sono in programma i primi congressi provinciali per l’elezione dei componenti dei coordinamenti e dei delegati al Congresso Nazionale del 23 e 24 febbraio. Un importante momento di confronto e di partecipazione per rilanciare le attività sul territorio in vista degli appuntamenti elettorali di giugno, quando i piemontesi saranno chiamati a rinnovare i propri rappresentanti in Europa e in Regione.

Dopo quello di Asti, venerdì 19 gennaio a partire dalle ore 19 presso il Palazzo della Provincia, sabato 20 gennaio dalle ore 10.30 sono in programma al Teatro Carignano i congressi di Torino e provincia. Con il coordinatore regionale di Forza Italia Piemonte, il ministro per la Pubblica amministrazione e senatore Paolo Zangrillo, saranno presenti nomi di spicco del partito fondato da Silvio Berlusconi: il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, il presidente e il vicepresidente del Gruppo Fi al Senato, Maurizio Gasparri e Roberto Rosso, la vicepresidente del Gruppo Fi alla Camera Deborah Bergamini, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Conclude i lavori il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio dei ministri, il segretario nazionale del partito Antonio Tajani.

Sabato 20 gennaio, dalle ore 16, il Centro Incontri della Provincia ospita il congresso di Cuneo, mentre domenica 21 gennaio, alle ore 9.30, è in programma quello di Alessandria presso l’Hotel Al Mulino di frazione San Michele di Alessandria.

“A dispetto di quanti pensavano che con la morte del nostro leader ci saremmo estinti, Forza Italia registra, sia a livello locale che nazionale, l’interesse di un numero sempre maggiore di moderati che si riconoscono nei nostri valori – afferma il Ministro Zangrillo –. Sono certo che i congressi, attraverso il confronto di idee e la collaborazione interna, rafforzeranno ulteriormente il nostro legame con i territori e confermeranno la centralità del partito nella coalizione di centrodestra”.