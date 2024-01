(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 Balneari. Bonelli (AVS): lettera inviata all’UE è una ridicola deroga

elettorale; ne invieremo una nostra

“La lettera inviata all’Unione Europea riguardante i balneari è ridicola.

Si tratta di una deroga elettorale che incredibilmente la Commissione

Europea ha concesso. Una risposta a dir poco ‘benevola’ dell’Europa che,

dal punto di vista del diritto, sorprende. La Premier Meloni non dica poi

che in Europa non è ben voluta”.

Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS, Angelo

Bonelli, che prosegue:

“Nella lettera si continua a sostenere che la risorsa delle spiagge non è

scarsa e che se si applicherà la Bolkestein sulle spiagge libere: una

posizione inaccettabile. Per questo motivo, invieremo una nostra lettera

all’Unione Europea, nella quale, con dati inequivocabili, spiegheremo come

il governo italiano stia truccando la situazione. Nel frattempo, i canoni

demaniali continuano ad essere drammaticamente bassi: Briatore ne sarà

contento.”

GIANFRANCO MASCIA

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE

