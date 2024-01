(AGENPARL) – mer 17 gennaio 2024 *Wartsila: Serracchiani, ok solidarietà ma ora impegni precisi*

“E’ un bene che si possa contare su altri sei mesi di solidarietà ma

l’intesa raggiunta al Mimit riporta la situazione all’anno scorso, non la

fa progredire come pure era nelle attese da oltre 18 mesi. Il lavoro da

fare sul percorso di reindustrializzazione è lo stesso di un anno fa e il

Governo ci deve mettere le mani con un impegno e una concretezza che finora

sono mancati. Giusta la soddisfazione delle istituzioni che hanno tamponato

d’urgenza il precipitare di una crisi, ma legittime le sollecitazioni dei

sindacati sulla completa ricollocazione dei lavoratori e sulla piena

ripresa delle attività produttive. Al tavolo per l’accordo di programma

deve arrivare un progetto con precisi impegni finanziari e industriali che,

rilanciando la vocazione produttiva dell’area di Bagnoli, sia inserito in

una visione per l’industria a Trieste”. Così la deputata Debora

Serracchiani commenta la firma dell’accordo sulla crisi industriale di

Bagnoli della Rosandra (Trieste), aperta dal gruppo finlandese Wartsila.