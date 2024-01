(AGENPARL) – mer 17 gennaio 2024 *Tim, Barbera (PRC): “I sovranisti da salotto regalano la rete Tim a un

fondo privato estero”*

“La decisione del governo Meloni di dare il via libera, ai fini della

normativa del golden power, all’operazione di svendita della rete Tim a un

soggetto privato estero, rappresenta un fatto di inaudita gravità che lede

pesantemente la nostra sovranità su un asset che è strategico sia per la

sicurezza nazionale che per lo sviluppo economico e che avrebbe dovuto

svolgere un ruolo fondamentale per la transizione digitale del Paese. Le

prescrizioni previste dal governo, a cui è condizionato il via libera a

tale operazione, rappresentano solo una foglia di fico, visto che non sono

assolutamente sufficienti per tutelare i nostri interessi nazionali. Tale

operazione dimostra un’inquietante subalternità di questo governo agli

interessi economici made in Usa. Senza considerare che tale mega

operazione crea anche un giustificato allarme per la salvaguardia dei

livelli occupazionali del settore. Insomma un’operazione a perdere che

consegna, unico caso tra i principali paesi europei, la principale

infrastruttura di telecomunicazioni del Paese nelle mani di interessi

stranieri, creando anche seri problemi per la protezione dei nostri dati

privati. La quota di partecipazione di minoranza dello Stato italiano alla

neonata società che gestirà le infrastrutture di rete non sarà, infatti,

sufficiente per garantire il controllo pubblico di tale asset strategico.

Altro che governo sovranista e patriota, il governo Meloni sta trasformando

il nostro Paese in una colonia degli Stati Uniti”. E’ quanto dichiara

Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione

Comunista.