(AGENPARL) – mer 17 gennaio 2024 SCUOLA, M. OCCHIUTO (FI): SOLIDARIETA’ A DIRIGENTE AGGREDITO, BENE INIZIATIVA VALDITARA

“Desidero esprimere la mia solidarietà al dirigente del liceo ‘Scorza’ di Cosenza, aggredito dal genitore di uno studente. Si tratta di un episodio inqualificabile, che calpesta i principi di rispetto e sicurezza che dovrebbero sempre caratterizzare il contesto educativo. È importante sottolineare che i dirigenti, i docenti e l’intero personale delle nostre istituzioni scolastiche svolgono un ruolo cruciale nella formazione dei giovani, e meritano il massimo supporto. Fatti come quello verificatosi al liceo ‘Scorza’ mettono a rischio l’intero sistema educativo. Accogliamo, quindi, con favore la tempestiva iniziativa del Ministro Valditara affinché si valuti la possibilità di intraprendere un’azione di risarcimento contro l’autore dell’aggressione. Un passo necessario per garantire giustizia e tutelare il personale scolastico”. Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto, capogruppo in commissione Cultura.