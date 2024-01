(AGENPARL) – mer 17 gennaio 2024 *Gentili, *

*si allega questa nota come da oggetto con cortese richiesta di

pubblicazione. *

*Ringraziando, buon lavoro*

*Ufficio Stampa On. Nicole Matteoni*

*MATTEONI (FDI): “Giù le mani dalla memoria dei martiri delle Foibe”*

“É scandaloso quanto avvenuto ieri in Slovenia ai danni dei veicoli della

troupe Rai che stava svolgendo un servizio sulla strage delle Foibe,

tragico capitolo della Storia del nostro territorio ancora troppo spesso

marginalizzato.

In un’epoca in cui la volontà di far emergere la verità storica e di non

oscurare i crimini dell’umanità è ormai un punto imprescindibile, l’indegno

gesto che ha preso di mira i giornalisti in questione, impegnati in una

onorevole causa d’informazione e sensibilizzazione culturale, non merita

giustificazione alcuna e rappresenta un vile attacco, irrispettoso verso la

Storia della Venezia Giulia e del suo popolo.

Totale e piena solidarietà alla categoria dei giornalisti e ad Unirai, la

memoria di questi martiri non verrà intimidita da questi atti di violenza

come quella avvenuta.

Difenderemo sempre la verità, difenderemo la Storia e ci batteremo per

proteggerla”

Il triste evento è stato così commentato dall’On. Nicole Matteoni, deputata

triestina di Fratelli d’Italia

[image: On. Nicole Matteoni.jpg]

Segreteria On. Nicole Matteoni

Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni

Palazzo Montecitorio

00186 Roma

________________

In ottemperanza a quanto stabilito dal GDPR 679/2016 in materia di