(AGENPARL) – mer 17 gennaio 2024 Imprese, Mazzetti (FI): “Plauso a WeBuild, sempre all’avanguardia”

Roma, 17 gen. – “Le imprese italiane sono un orgoglio e un vanto per il nostro Paese oltre a essere leva di innovazione e occupazione: sono all’avanguardia nel mondo e non smettono di sorprenderci. Plaudo per questo, nel giorno di questa straordinaria notizia, a WeBuild che costruirà tre dighe in Arabia Saudita nell’ambito dell’innovativo progetto NEOM. Un progetto destinato a fare storia che da oggi parla anche italiano. È la dimostrazione del grande ‘capitale imprenditoriale’ che c’è nel nostro Paese e che la politica deve saper ascoltare”.

Lo scrive in una nota Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI.

