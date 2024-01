(AGENPARL) – mer 17 gennaio 2024 GIUSTIZIA: BERGAMINI (FI), “GIUSTIZIA CIVILE E’ FARRAGINOSA, ALLONTANA INVESTIMENTI E CRESCITA”

“Voler riformare la giustizia non è affatto ossessione giudiziaria. Vogliamo riformare la giustizia dove non funziona. È una priorità che va a tutela di tutti i cittadini. Stiamo cercando di ottenere risultati importanti, non solo nel riformare la giustizia penale, ma anche nella giustizia civile, che è farraginosa, inefficiente e allontana gli investimenti e la crescita nel nostro Paese”. Così l’On. Deborah Bergamini, responsabile dipartimento esteri di Forza Italia e vicepresidente Ppe al Consiglio d’Europa, ospite a Metropolis su Repubblica Tv.

