ACCORDO COESIONE EMILIA ROMAGNA E FONDI AGGUNTIVI PNRR PER POST ALLUVIONE

POLITICHE DI COESIONE: NUOVO ACCORDO CON LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.588 MILIONI DI EURO PER 92 PROGETTI STRATEGICI . PER IL POST ALLUVIONE 1,2 MILIARDI AGGIUNTIVI DEL PNRR. FITTO: GOVERNO AL FIANCO DEI TERRITORI

L accordo delle Politiche di sviluppo e della coesione tra il Governo e la regione Emilia Romagna, e la nuova misura Pnrr da 1,2 miliardi per la ricostruzione post alluvione: questi i due importanti impegni a cui ha partecipato oggi il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto nella regione emiliana, prima a Bologna con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed il Presidente della Regione Bonaccini e poi a Forlì anche con il Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen.

“Con l’accordo odierno 588 milioni di euro delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027 vengono assegnati alla regione emiliana. Di cui 107 come anticipo del 2021. Se alle risorse FSC si aggiunge la quota di cofinanziamento (circa 99 milioni di euro), si arriva a 687 milioni di euro che serviranno a finanziare 92 progetti ritenuti strategici per la Regione”, ha spiegato il Ministro Fitto nella sede regionale di Bologna dove è stato siglato l accordo.

“Gli Accordi delle Politiche di sviluppo e coesione consentono al Governo di essere al fianco dei territori e seguire da vicino lo stato di attuazione dei progetti che scelgono di sostenere col ciclo 2021/2027 delle risorse”, ha dichiarato il Ministro.

Subito dopo a Forlì incontro con la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, tornata in visita sui territori colpiti dagli ultimi eventi calamitosi, tenendo fede all impegno preso pochi mesi fa di dare risposte anche da parte dell Europa alle zone colpite dalle calamità.

“La nuova misura del Pnrr di 1,2 miliardi aggiuntivi servirà per interventi di difesa idraulica, di ripristino e messa in sicurezza ma soprattutto per opere di prevenzione del territorio”, ha spiegato il Ministro. Ricordando che anche la nuova misura prevede delle scadenze ben precise.

Questo importante risultato rappresenta uno dei punti più qualificanti della revisione del PNRR