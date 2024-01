Tutto esaurito per l’incontro con l’ex capitano del Milan e della nazionale Franco Baresi ad Albinea

(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 Tel. 0522/590211

Oggetto: comunicato stampa

Tutto esaurito per l’incontro con l’ex capitano

della nazionale e del Milan Franco Baresi

Appuntamento il 20 gennaio al Cinema Apollo

ALBINEA (16 gennaio 2024) – Sono completamente esauriti i posti al cinema

Apollo per assistere alla presentazione del libro dell’ex capitano del Milan

Franco Baresi, che avverrò sabato 20 gennaio, alle ore 11.

Baresi dialogherà sulla sua carriera e sul libro “Libero di sognare” con Andrea

Delmonte, Editor Libri di Mondadori.

L’incontro rientra nella rassegna “Tu sì che vali. Storie di sport, valori e vita”

2024.

Nella sua straordinaria carriera – costellata di successi tra i quali ricordiamo la

vittoria ai Mondiali nel 1982, il secondo posto nel 1994 e il record di presenze

in campionato e nelle coppe europee – Franco Baresi ha militato nel ruolo di

difensore nel Milan per venti stagioni (dal 1977 al 1997) di cui quindici da

capitano.

Baresi ha raccontato la sua storia di uomo e calciatore in un libro di grande

ispirazione per tutti e in particolare per i giovani “Libero di sognare” edito da

Feltrinelli nel 2021 dove sottolinea il potere dell’immaginazione, della

determinazione e del coraggio nel raggiungimento di ogni obiettivo.

Presso il Cinema sarà attivo durante l’evento un desk Mondadori di vendita

del libro per chi volesse, al termine, farlo autografare a Franco Baresi che si è

reso disponibile per restare insieme al pubblico per il firmacopie.

Sarà inoltre l’occasione per la festa “Albinea è sport”. Durante l’evento

infatti, sarà assegnato un riconoscimento a tutte le società albinetane che,

insieme al Comune, lavorano quotidianamente con grande passione e

determinazione per la promozione della pratica sportiva e dei suoi valori. Sarà

lo stesso Baresi ad assegnare agli atleti più meritevoli, segnalati dalle singole

società, un piccolo ma significativo premio: il suo libro “Libero di sognare”, un

vero e proprio omaggio alla passione per lo sport.

Marco Barbieri