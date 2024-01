(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 SUICIDIO ASSISTITO: TOSI (FI), “QUESTIONE VA A FFRONTATA A LIVELLO NAZIONALE ED IN PARLAMENTO, FI CONTRARIA ALL’EUTANASIA”

Venezia 16 gennaio. L’On. Flavio Tosi, deputato e coordinatore regionale veneto di Forza Italia, spiega la contrarietà del partito azzurro alla legge d’iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito, oggi al voto del Consiglio regionale del Veneto. Una posizione ovviamente condivisa con il segretario nazionale Antonio Tajani.

Tosi afferma: “La questione deve essere affrontata a livello nazionale e non certo regionale. Di fatto questa procedura sanitaria, in determinate condizioni di sofferenza e con una prognosi infausta, accertate dai preposti comitati etici delle aziende ospedaliere, è già garantita da una sentenza della Corte Costituzionale; ci sono stati casi anche in Veneto. La legge d’iniziativa popolare all’esame del Consiglio regionale veneto inciderebbe sui tempi della prassi prevista ed obbligherebbe ad erogare la c.d. dolce morte: questo vorrebbe Luca Zaia, assicurare il fine vita e organizzarlo in tempi più rapidi delle altre Regioni. Noi riteniamo questo un colossale errore, con conseguenze anche etiche drammatiche: si creerebbe infatti una sorta di migrazione della sofferenza da una parte all’altra del Paese, verso i luoghi che garantiscono maggiore rapidità nella procedura”. Per questo, sottolinea Tosi, “la questione va affrontata a livello nazionale dal Parlamento, in base ai dettami della Corte Costituzionale, da un lato garantendo che non ci sia accanimento terapeutico e dall’altro tenendo conto che oggi già esistono le cure palliative che accompagnano il malato fino al trapasso, evitandogli inutili sofferenze”.

Tosi pone poi una ulteriore riflessione: “La legge d’iniziativa popolare proposta dall’associazione Coscioni, quindi dai radicali di Cappato, al di là dei suoi risvolti tecnici, sta portando il dibattito su un terreno più politico, a favore o contro l’eutanasia. E Forza Italia è contraria all’eutanasia”.

