++ RPT ++ Autonomia, Stefani (Lega): momento storico, nascono veri diritti

(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 ++ RPT ++ Ripetizione con testo corretto

Autonomia, Stefani (Lega): momento storico, nascono veri diritti

Roma, 16 gen. – “Questo è un momento storico. Voi però state dicendo che è incostituzionale attuare la Costituzione, che prevede l’attuazione dell’Autonomia. Oggi finalmente possiamo dire: si faranno i Livelli essenziali, che significa individuare l’asticella sotto la quale non dovrà essere erogato un servizio, sotto la quale una pubblica amministrazione non potrà andare. Una legge che prevede regionalismo differenziato potrà dare una risposta a questo Paese, ai cittadini sui servizi. Significa far nascere veri diritti”.

Così la senatrice della Lega Erika Stefani, responsabile del dipartimento Autonomia, intervenendo nel corso della discussione sulla questione pregiudiziale al ddl per l’attuazione dell’autonomia differenziata.

__________

Ufficio stampa Lega Senato