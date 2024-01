(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 ROMA, BARBERA(PRC): “AGGRESSIONE ALLA SEDE ROMANA DI RIFONDAZIONE

COMUNISTA”

“È gravissimo quanto è successo questa pomeriggio a Roma, presso i locali

della Federazione romana del PRC, in Piazzale degli Eroi, nel quartiere

Trionfale. Un uomo, in pieno giorno, ha tentato di sfondare la porta della

sede a spallate e calci, minacciando di morte e insultando una nostra

collaboratrice che in quel momento si trovava da sola all’interno dei

locali. L’uomo ha divelto le bandiere che erano all’esterno del locale e si

è dileguato poco prima dell’arrivo dei carabinieri. Che si tratti di

un’aggressione politica non c’è dubbio viste le frasi contro il nostro

partito e la nostra storia urlate da suddetto uomo. Peraltro, solo poche

settimane fa, sotto la saracinesca del locale, era stata rinvenuta una

lettera di minacce. Purtroppo non sappiamo se ci fossero anche altre

persone, visto che la nostra collaboratrice è stata costretta a

barricarsi all’interno dei locali, uscendo solo alla presenza dei

carabinieri. Purtroppo non è la prima volta che subiamo vili aggressioni e

intimidazioni in questa e in altre sedi, a Roma e fuori. Ormai nel Paese e

in città si respira un brutto clima, come testimoniano le parate

neofasciste di Acca Larentia di qualche giorno fa e le marcette dei

giovani di Fratelli d’Italia celebrate in pompa magna dal Tg1, come quella

andata vergognosamente in onda domenica sulla rete ammiraglia della Rai.

Gli estremisti di destra, ringalluzziti dalla presenza dei nostalgici di

Almirante al governo del Paese e dalle prove di regime a cui assistiamo

quotidianamente, tornano ad rialzare pericolosamente la testa. È evidente

che qualcuno ha interesse a soffiare sul fuoco, sobillando gli animi”. E’

quanto dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di

Rifondazione Comunista