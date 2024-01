(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 Prescrizione, Pittalis (FI): “Tassello importante per riportare al centro efficienza macchina giustizia e regole giusto processo”

“Ringrazio la maggioranza e parte dell’opposizione per aver adottato come testo base quello a mia prima firma condiviso da tutto il gruppo di Forza Italia, un testo che ha come pregio quello di cancellare sia la riforma Bonafede che quella Cartabia, per le quali la sentenza di primo grado blocca per sempre il corso della prescrizione”.

Lo ha detto in Aula Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia e vicepresidente della commissione Giustizia della Camera, durante la dichiarazione di voto finale.

“Un risultato positivo perché da un lato segna una netta inversione di tendenza rispetto a quella stagione di riforme oscurantiste volute dall’ex ministro Bonafede, il peggiore che la storia repubblicana ricordi, dall’altro conferma la forte determinazione di questa maggioranza di attuare quelle riforme necessarie per il migliore funzionamento del sistema giustizia. In questa ottica, l’intervento sulla prescrizione rappresenta un tassello importante in un più ampio disegno riformatore ispirato ai valori liberali e garantisti”, ha aggiunto.

“Questa è una riforma assolutamente necessaria, considerato che l’eliminazione della prescrizione dopo il primo grado del processo non solo rende possibile il dilatarsi dei tempi processuali ma sottopone l’imputato, compresa la parte offesa, ad un processo infinito che produce afflizione e costi rilevantissimi: noi di Foza Italia respingiamo con forza l’idea di un imputato a vita. La prescrizione, che assume centralità nelle dinamiche di un processo penale, non può essere lasciata al libero arbitrio ma deve trovare compiuta disciplina per assicurare tempi certi. Chi è sottoposto a processi penali deve essere messo nelle condizioni di conoscere il termine oltre il quale lo Stato non potrà esercitare la pretesa punitiva”, ha spiegato.

“Dobbiamo far funzionare il sistema giustizia, di rimettere il processo sul binario dei principi sanciti dalla Costituzione e non si tratta di una riforma che deve soddisfare l’avvocato o il magistrato, ma di un nuovo passo per garantire da un lato l’efficienza della macchina giudiziaria e dall’altro la tutela dei diritti degli imputati. Se un processo non viene celebrato in tempi fisiologici, la prescrizione diventa giusta e necessaria, perché non si può scaricare sull’imputato e sulla difesa l’inefficienza della macchina giudiziaria”, ha rilevato.

“Le ragioni della lentezza dei processi sono purtroppo strutturali e nulla c’entrano con l’attiva della difesa o con l’imputato. C’è ancora molto da fare, investimenti, adeguate risorse strutturali e umane che contribuiscono a riportare al centro l’efficienza del processo e le regole del giusto processo. E’ un grave menzogna che, con questa riforma, si voglia attutire la lotta alla corruzione e il contrasto ai reati dei colletti bianchi, sono critiche faziose. Le opposizioni dovrebbero chiedersi, invece, perché nascono certe inchieste, roboanti all’inizio, che durano decenni e poi si concludono con assoluzioni, rovinando la vita degli imputati”, ha concluso.

