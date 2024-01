PCMGEN – >ANSA-BOX/Gli italiani e la giustizia, report ‘fiducia bassa’

(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 >ANSA-BOX/Gli italiani e la giustizia, report ‘fiducia bassa’

Studio di Astraricerche per l’Osservatorio dei Laici

(di Margherita Nanetti)

(ANSA) – ROMA, 16 GEN – È molto contenuta, decisamente bassa,

la fiducia degli italiani nella giustizia ed è molto limitato

anche il loro apprezzamento per l’operato dei giudici. Sono

alcuni aspetti emersi dall’indagine su ‘Gli italiani, la

Giustizia e i giudici’, realizzata da Astraricerche e illustrata

nella sala stampa della Camera in occasione della presentazione

dell’Osservatorio dei Laici nell’Ordinamento giudiziario,

organismo informale nato a ‘supporto’ della componente non

togata del Csm. Il report conta circa mille interviste a persone

tra i 18 e i 70 anni. Il direttore di Astraricerche, Cosimo

Finzi, ha segnalato che meno di un terzo del campione ha

espresso un voto alto per l’operato dei giudici del processo

civile e dei giudici di pace (32,9%), più o meno lo stesso per i

giudici del processo penale e i pm (32%), e gli avvocati

(29,9%). Un livello di fiducia molto limitato, ha osservato

Finzi. “Credo sia importante comprendere quale sia la percezione

che i cittadini hanno del mondo giustizia. Il 61% di fiducia nei

riguardi degli avvocati mi fa ben sperare su quanto sia compreso

il nostro ruolo sociale di difensori dei diritti”, ha detto

Antonino La Lumia, presidente dell’Ordine degli Avvocati di

Milano e Tesoriere dell’Organismo Congressuale Forense.

Nella maggior parte dei casi, l’esperienza diretta con

l’amministrazione della giustizia avviene tramite la figura

dell’avvocato. Il 75% degli intervistati ha avuto contatti

diretti almeno una volta (il 18,4% molte volte) con un

avvocato, e almeno una volta il 47,1% ha avuto a che fare con un

giudice del processo civile o di pace, con i giudici del

processo penale (31,9%) e i pubblici ministeri (30,3%).

Se dovesse capitare di essere chiamati in giudizio, per un

fatto per il quale si ritiene di avere ragione, la fiducia

riposta nella giustizia è bassa. Ha molta o abbastanza fiducia

solo poco più di un intervistato su tre (37,8%), il 34,9% si

fida così così e ben il 27,4% ha poca o addirittura nessuna

fiducia: si tratta in particolare delle donne 55-70enni (42%) e

delle 35-44enni (35%). Gli italiani si fidano assai più del

proprio avvocato (il 61% molto o abbastanza) che delle leggi

(39,7%) o dei giudici da cui si deve essere giudicati (39,4%).

Alla domanda su chi valuta i giudici, l’ opinione dominante è

che il loro operato sia sottoposto al controllo da parte di

soggetti preposti. Solo il 12,3% ritiene che nessun soggetto

effettui tale controllo, circa un intervistato su tre invece

indica quale soggetto – preposto al controllo e alla valutazione

dell’operato dei giudici – la Corte Costituzionale (31,9%)

oppure altri magistrati, una loro associazione, un loro organo

rappresentativo (31,2%).

Quasi l’80% degli intervistati afferma di aver già sentito

nominare il Csm: il 35,9% ne conosce anche il suo ruolo di

monitoraggio e valutazione dell’attività dei magistrati. Un

intervistato su cinque però non conosce nemmeno l’esistenza del

Csm. Il campione ritiene (molto o abbastanza) che il Csm sia

fondamentale per garantire l’indipendenza della magistratura

(50,6%). Ma una gran parte ritiene anche che il Csm sia in

conflitto di interessi perché i giudici sono valutati da altri

giudici (48,8%) e che la composizione non ne garantisca

l’indipendenza dalla politica (47,7%). Il campione intervistato

riterrebbe quindi corretto che la valutazione dei giudici fosse

fatta con la partecipazione o il voto in primo luogo dei

cittadini, attraverso propri comitati creati appositamente

(42,3%, dunque molto più partecipi rispetto a quanto non si

ritiene sia oggi, con il dato fermo al 10,7%), poi di altri

magistrati/giudici, una loro associazione, un loro organo

rappresentativo (34,4%, quasi parimenti a quanto si ritiene sia

oggi 31,2%). Si auspica infine la partecipazione di avvocati

molto più di quanto non si ritenga avvenga oggi (28,2% mentre

oggi al 5,8%). (ANSA).

ADN Kronos, martedì 16 gennaio 2024

GIORNALISTI: COSTANTE (FNSI), ‘DIVIETO DI PUBBLICAZIONE LIMITA DIRITTO

ALL’INFORMAZIONE’ =

GIORNALISTI: COSTANTE (FNSI), ‘DIVIETO DI PUBBLICAZIONE LIMITA

DIRITTO ALL’INFORMAZIONE’ =

Ascoltata nel corso di un’audizione in commissione Politiche

dell’Unione europea del Senato su ddl contro il quale il sindacato dei

giornalisti ha mobilitato la categoria

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “La Federazione nazionale della Stampa

italiana ritiene non solo che il divieto di pubblicazione, anche solo

per estratti, del testo dell’ordinanza di custodia cautelare non abbia

nulla a che vedere con il rafforzamento del principio di presunzione

di non colpevolezza, ma che una tale norma sia fortemente limitativa

del diritto di informare e di essere informati”. Lo ha ribadito oggi

la segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante, nel corso di

un’audizione in commissione Politiche dell’Unione europea del Senato

sul disegno di legge di Delegazione europea che contiene la norma, già

approvata dalla Camera su proposta dal deputato di Azione Enrico

Costa, contro la quale il sindacato dei giornalisti ha mobilitato la

categoria.

“La norma Costa – ha scandito Costante – è solo l’ultimo di una serie

di interventi legislativi che di fatto limitano non solo il

diritto-dovere di cronaca dei giornalisti, ma anche e soprattutto il

diritto dei cittadini ad essere informati. Inoltre, il cosiddetto

’emendamento Costa’ non riporta, come sostiene qualcuno, alla

situazione precedente alla riforma Orlando del 2017, poiché pone un

esplicito divieto di non pubblicazione, per intero o per estratto, del

testo dell’ordinanza”.

Per la segretaria generale, accompagnata in audizione dal presidente

della Fnsi, Vittorio di Trapani, “la posta in gioco non è tra la

notizia e il suo occultamento. La vera posta in gioco è tra il dare

una notizia oggettiva, proveniente da un organo terzo, qual è il

giudice, e il darla attraverso una esegesi o un sunto del giornalista,

che può risultare parziale, incompleto, non oggettivo”. (segue)

(Cap/Adnkronos)

ADN Kronos, martedì 16 gennaio 2024

GIORNALISTI: COSTANTE (FNSI), ‘DIVIETO DI PUBBLICAZIONE LIMITA DIRITTO

ALL’INFORMAZIONE’ (2) =

GIORNALISTI: COSTANTE (FNSI), ‘DIVIETO DI PUBBLICAZIONE LIMITA

DIRITTO ALL’INFORMAZIONE’ (2) =

‘Tentativi di riforma che vedono in libertà di informazione un

pericolo da arginare e non un bene pubblico da tutelare’.

(Adnkronos) – Il presidente Di Trapani ha aggiunto che “è nostra

convinzione che le garanzie vengano assicurate da una maggiore

trasparenza. Per garantire imputati e indagati i giornalisti devono

poter dare più informazioni e non meno”.

“Il rischio è che le norme allo studio, dalla riforma della

diffamazione, alla stretta sulle intercettazioni, al divieto di

pubblicazione delle ordinanze, aggiungendosi alla riforma Cartabia –

ha proseguito Costante – portino a quello che in più occasioni la

Corte europea dei diritti dell’uomo ha bollato come un ‘chilling

effect’ capace di far calare il buio sull’informazione. La Federazione

nazionale della Stampa italiana – ha concluso la segretaria generale –

esprime le più forti preoccupazioni verso questo e altri tentativi di

riforma che vedono nella libertà di informazione un pericolo da

arginare e non un bene pubblico da tutelare”.

(Cap/Adnkronos)

Ansa Generale, martedì 16 gennaio 2024

>>>ANSA/Prescrizione, ok Camera a quinta riforma in 19 anni

Delmastro esulta prima del voto. Pd, rispetti il Parlamento

di Anna Laura Bussa

(ANSA) – ROMA, 16 GEN – La Camera dà il primo via libera alla

quinta riforma della prescrizione in 19 anni. I deputati, con

173 si e 79 no, approvano la proposta di legge a prima firma

Pietro Pittalis (FI) che però è stata riscritta in Commissione