(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 Industria. Pogliese (FdI): su Wartsila Governo procederà a reindustrializzazione sito

“Nonostante il mancato accordo di ieri alla Wartsila di Trieste, a causa della non volontà del Gruppo finlandese di ratificare il testo di accordo condiviso da amministrazioni, parti sindacali e dirigenza italiana dell’azienda, il lavoro del Governo non si arresta.”

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Pogliese, capogruppo in commissione Industria al Senato.

“Come spiegato dal ministro Urso, proseguiremo nel processo di reindustrializzazione del sito, in pieno concerto con le istituzioni regionali e locali. Adotteremo, inoltre, tutte le azioni necessarie per recuperare gli incentivi e i contributi statali concessi alla società negli ultimi 10 anni, così come previsto dal DL Asset. L’obiettivo del Governo è che venga garantito un futuro a questa importante realtà e ai lavoratori coinvolti”, conclude Pogliese

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica