(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 Governo: Ronzulli (FI), se parla di papà Meloni significa che sinistra non ha argomenti

“Quanto guadagnerebbe il Paese in termini di contenuti, di confronto e di crescita se l’opposizione decidesse di fare davvero l’opposizione sui fatti concreti, e non sul papà del premier Meloni?”. Così intervenendo a Di Martedì, in onda su La7, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli, che poi ha proseguito: “L’opposizione può legittimamente, dal suo punto di vista, criticare la politica economica del governo, purché si vada sui contenuti. Parlare di un uomo dal quale la presidente del Consiglio ha preso le distanze più di trent’anni fa, significa non avere argomenti per contrastare questo governo. Se ci si attacca alle vicende del padre della Meloni, vuol dire due cose: o la sinistra non ha contenuti, o stiamo facendo fin troppo bene”, ha concluso.