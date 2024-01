(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 FISCO: CATTANEO (FI), “REDISTRIBUZIONE C’E’ GIA’, DOBBIAMO INVESTIRE SU CRESCITA”

“Quando sento parlare della necessità della redistribuzione nel nostro Paese ho la sensazione che non si conosca la redistribuzione già in essere con l’Irpef. Ponendo ad esempio la soglia da reddito dipendente a 40.000 euro, chi supera questo limite – il 12% degli italiani che contribuiscono all’Irpef– paga il 60% dello stesso. Un contribuente su due non paga Irpef e chi sta sotto i 20.000 euro ha un saldo positivo di spese sanitarie di 60 miliardi di euro. Ecco spiegata la mia ossessione: sostenere la crescita, non la redistribuzione. Una leva importante è sicuramente la riqualifica dei meccanismi di spesa assistenziale. La spesa assistenziale non combatte il fenomeno della povertà, anzi lo cronicizza”. Così Alessandro Cattaneo (Forza Italia), componente della Commissione politiche UE e responsabile dei dipartimenti del partito azzurro, durante la conferenza ‘Itinerari previdenziali’, organizzata dall’On. Walter Rizzetto presso la Sala Stampa della Camera.

