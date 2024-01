(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 Acca Larentia: Ronzulli (FI), attacchi a governo fuori tempo come gesto imbecilli a braccio teso

“Le polemiche della sinistra sul pericolo fascista al governo sono fuori tempo, così come sono fuori tempo le braccia tese a Acca Larentia. Non abbiamo bisogno di questo per dirci che siamo orgogliosamente anti fascisti e per dirci che quelle persone sono degli imbecilli fuori tempo, perché si possono commemorare i morti usando altri simboli e altri gesti”. Così intervenendo a Di Martedì, in onda su La7, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli, che poi ha proseguito: “La commemorazione di Acca Larentia non nasce quest’anno, e addirittura in alcuni casi, quando al governo c’era la sinistra, la partecipazione è stata più numerosa. Eppure non ho sentito chiedere a Letta, a Gentiloni o a Draghi quello che oggi viene chiesto al premier Meloni. Continuiamo a parlare di un fatto che tutto il centrodestra, compresa la dirigenza di Fratelli d’Italia, ha già stigmatizzato”, ha concluso.