(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 ACCA LARENTIA, LAURETI (PD): PESA MANCATA CONDANNA DA PREMIER

“L’apologia del fascismo è un reato. In Italia siamo ancora costretti a ribadirlo, purtroppo. Un reato che va contrastato con lo scioglimento dei gruppi neofascisti – come chiede la Costituzione – che sono un pericolo per la sicurezza pubblica”. Così Camilla Laureti, eurodeputata del Pd, intervenendo in aula, a Strasburgo, nel corso del dibattito dedicato alla recrudescenza del neofascismo nell’Ue. Secondo Laureti “abbiamo ancora davanti agli occhi le tante braccia tese del 7 gennaio, ad Acca Larentia. E pesa e ferisce la mancanza di una condanna chiara da parte della Presidente del Consiglio. La democrazia, che nacque dalla lotta di Resistenza al fascismo, non deve considerarsi come un dato acquisito, ma una conquista da difendere ogni giorno, in tutta Europa. Europa che ha visto la luce proprio in risposta al totalitarismo nazi-fascista che ha infestato il ‘900. Per questo dobbiamo far vivere i valori della Resistenza”.

Roma, 16 gennaio 2024