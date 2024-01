(AGENPARL) – lun 15 gennaio 2024 Tav: Ronzulli (FI), opera all’avanguardia, impediremo di fermare modernizzazione Paese

“Visitare il cantiere Telt di Chiomonte significa dimostrare la presenza dello Stato ma anche marcare una differenza rispetto a chi ha voluto fermare per troppi anni un’opera strategica per il nostro Paese, una linea netta tra l’immobilismo del passato e l’innovazione del domani. Questo cantiere traccia un solco, anche metaforico, tra ciò che è successo prima e quello che sarà il futuro. Un’opera all’avanguardia che, oltre alle importanti ricadute sull’occupazione, può vantare il rispetto della sostenibilità, essendo un cantiere a impatto zero, in cui vengono osservati in maniera impeccabile anche tutti gli aspetti legati alla sicurezza e alla salute”. Così al Tgr Piemonte la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato Licia Ronzulli, in occasione della sua visita al cantiere Telt di Chiomonte, punto di accesso ai lavori per il tunnel dell’Alta velocità di parte italiana.