Salute: Nevi, governo individuerà soluzione per fondi anoressia. FI pronta a dare contributo concreto

“Forza Italia, come priorità, ha la salute degli italiani. Per questa ragione, i fondi destinati all’anoressia devono essere recuperati. Il ministro Orazio Schillaci è molto sensibile e attento a questo grave problema che riguarda soprattutto le nuove generazioni e siamo certi che individuerà una soluzione percorribile per trovare le risorse necessarie. Forza Italia è pronta a sostenerlo e a dare un contributo concreto”. Così in una nota Raffaele Nevi, Portavoce di Forza Italia e vice presidente vicario dei deputati azzurri.

