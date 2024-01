(AGENPARL) – lun 15 gennaio 2024 Ristoratrice morta: Germanà (Lega), quanto paga Rai per presenza dei Lucarelli?

Roma, 15 gen. – “Antonella Clerici minaccia i telespettatori annunciando che il fidanzato della Lucarelli, che ha provato a sollevare un nuovo Watergate incalzando una pizzaiola di Lodi, ‘tornerà presto in tv’. Quanto paga la TV di Stato per le presenze dei Lucarelli? I vertici, molto puntigliosi in altri casi, non hanno nulla da dire?”.

Così in una nota il senatore Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega a Palazzo Madama.

