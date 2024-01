(AGENPARL) – lun 15 gennaio 2024 *Riforme, Rosato (Az-Per): “Proposta governo non condivisibile, vera

urgenza è abolizione del bicameralismo perfetto”*

ROMA, 15 GEN – “Non esiste più alcun motivo per tenere in piedi il

bicameralismo perfetto. Già oggi con i decreti-legge e perfino con la legge

di bilancio abbiamo una Camera che discute e l’altra che approva soltanto.

Si abbia il coraggio di dichiarare chiusa quella stagione”. Così Ettore

Rosato, deputato di Azione-Per, intervistato su Twitch da Ivan Grieco.

“La fine del bicameralismo paritario non ha connotazioni di destra o di

sinistra, in tutto il mondo i due rami del Parlamento non hanno gli stessi

poteri come accade da noi. E questa peculiarità incide anche sulla qualità

della nostra legislazione”.

“La riforma costituzionale proposta dal governo – ha proseguito Rosato – ha

diversi profili che la rendono non condivisibile: intacca i poteri del

Presidente della Repubblica e nonostante questo il premier alla fine non

può scegliere nemmeno i ministri. Assurdo poi che, in caso di sfiducia o

dimissioni, il Presidente del Consiglio possa essere sostituito solo da un

parlamentare della sua maggioranza, che non può essere sfiduciato salvo

elezioni anticipate”.

“Anziché l’elezione diretta del Presidente del Consiglio, si dovrebbe

prevedere l’indicazione sulla scheda elettorale e un sistema di sfiducia

costruttiva che consentirebbe di garantire governabilità e flessibilità che

ci è tornata utile nei casi di emergenza, con Mario Monti o Mario Draghi”,

ha concluso Rosato.