(AGENPARL) – lun 15 gennaio 2024 Pensioni. Bonelli (AVS): da governo solo promesse e propaganda, altro che

rivoluzione

“Le parole di Durigon sulle pensioni svelano, una volta di più, il vero

volto del governo Meloni e l’ennesimo imbroglio per le cittadine e i

cittadini italiani. Dopo anni di propaganda e campagne elettorali, in cui

avevano millantato una rivoluzione sul sistema pensionistico, il risultato

è che hanno peggiorato la legge Fornero perché si lavora di più, e chi

comincia a lavorare oggi non avrà mai una pensione dignitosa. Solo

chiacchiere e promesse da questo governo”.

Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo

Bonelli, che prosegue:

“Il rapporto Oxfam conferma che la riforma fiscale del Governo Meloni è

caratterizzata dall’iniquità e dalla mancanza di interventi su questioni

sistemiche di fondamentale importanza. È un governo preclusivo nei

confronti di una tassazione patrimoniale, come dimostrato dal rapporto

OXFAM, al contrario, come AVS abbiamo presentato una serie di proposte

emendative volte a implementare un sistema fiscale più equo e sostenibile.

In Italia, come riportato da Forbes, sono 69 i super miliardari che vantano

un patrimonio superiore ad 1 miliardo di dollari, per un totale di 233

miliardi di dollari. Un dato che deve porre un tema: la patrimoniale per i

miliardari non può essere un insulto perché può contribuire a migliorare la

vita del nostro Paese. Stanno ipotecando il futuro delle nuove generazioni

per salvaguardare gli interessi di pochi: sono forti con i deboli e deboli

con i forti”, conclude.

