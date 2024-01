(AGENPARL) – lun 15 gennaio 2024 MELONI. GASPARRI (FI) LE DEDICA UN’ODE PER IL COMPLEANNO

Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo a Un giorno da Pecora, ha dedicato a Giorgia Meloni, in occasione del suo compleanno, una delle sue odi, solitamente a tema calcistico, realizzate per la trasmissione:

ODE AL COMPLEANNO

Tanti auguri alla Meloni,

che confida in giorni buoni.

Donna forte e volitiva,

è tra tutti la più attiva.

La conobbi giovinetta,

ora sull’Italia svetta.

Durerà contro ogni asprezza,

unirà forza e saggezza.

Lo rende noto l’ufficio stampa di Forza Italia al Senato.