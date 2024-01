(AGENPARL) – lun 15 gennaio 2024 *Il Sottosegretario Sgarbi: «Contro di me una cricca di bulli manipolatori»*

ROMA – Il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi replica

all’ennesimo servizio “confezionato” da «Report», trasmissione del Servizio

Pubblico, insieme a «Il Fatto Quotidiano», giornale notoriamente

collaterale al Movimento 5 Stelle.

*«Diffamazioni su diffamazioni. Il metodo è sempre quello. Prendi un

teorema e ci costruisci sopra una tua “verità”, non la verità. E valorizzi

tutte quelle ipotesi che possono rendere credibile “la tua verità”. Non è

giornalismo: è manipolazione. Ed è quello che da mesi sistematicamente

fanno «Report» e «Il Fatto» per suggestionare lettori e telespettatori. *

*Mettere la musica di Lupin come sottofondo, per esempio, non è

giornalismo, è una canagliata. *

*Andare sotto casa delle persone, chiedergli cosa diranno ai carabinieri,

fargli intendere di sapere cose sul loro conto per quali potrebbero essere

ricattabili, non è giornalismo: è intimidazione, il mezzo utilizzato da chi

confeziona dossieraggi.*

*Altro che giornalismo d’inchiesta. E infatti, ai “servizietti pubblici” di

“Report” e “Il Fatto”, seguono, puntualmente, con un tempismo che ne rivela

la plateale complicità, i rituali inviti alle dimissioni dei soliti

scappati di casa dei 2 Stelle (3 gli sono state tolte dagli elettori…) e il

livore degli “scanzetti” di turno, rancorosi odiatori che ammorbano il web.

Tra questi spicca il loro guru, il Fonzie della Garbatella, un piccolo

bullo del web, con la faccia lisciata dal botulino e da creme emollienti,

che pasa le sue giornate a chiedere alla platea di odiatori di comprargli

uno di quei libri ispirati dall’odio contro i suoi avversari politici. *

*Una cricca di bulli manipolatori!»*

*l’Ufficio Stampa*

*(Nino Ippolito)*