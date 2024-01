(AGENPARL) – lun 15 gennaio 2024 Economia: Casasco “Principio del nostro governo è creare un rapporto leale con sistema tributario”

“Il nostro principio è quello di creare un rapporto corretto, leale e positivo tra contribuente e sistema tributario e non un sistema inquisitorio. Lo Stato ha bisogno che tutti paghino le tasse nel modo giusto e il tema può essere un concordato preventivo con le partite Iva e le aziende piccole e medie, che devono avere un Isa virtuoso a cui possiamo garantire una situazione positiva di due anni accettando quello che l’Agenzia delle entrate che gli propone sulla base del reddito e del valore della produzione netta. Una situazione che può portare il contribuente ad un rapporto nuovo con un fisco amico”. E’ quanto dichiara alla trasmissione Tagadà Maurizio Casasco, d eputato di Forza Italia e responsabile economico del partito azzurro. “ Evasore è chi non rispetta le leggi dello Stato in termine erariale. E’ vero però che oggi le tasse sono troppo alte, e Forza Italia è da sempre per l’abbattimento. Questo governo ha abbassato del 7% il cuneo fiscale che va totalmente a beneficio dei lavoratori e le aziende partecipano in gran parte al pagamento di contributi. Per quanto riguarda la rimodulazione dell’Irpef 4,3 miliardi a favore delle persone più fragili fino a un reddito fino 25/35mila euro, sono stati messi poi anche 5 miliardi per il rinnovo dei contratti della P.A. L’Italia ha un debito altissimo e un welfare importante anche se i servizi non sono sempre adeguati rispetto al gettito fiscale che viene dato. Forza Italia propone la liberalizzazione dei servizi per creare anche un sistema pubblico sempre più efficiente anche attraverso il coinvolgimento del privato. Noi cerchiamo di fare una politica impostata sulla crescita, per dare lavoro affinchè tutti paghino meno tasse ma le paghino tutti”. Sulla polemica riguardante la patrimoniale Casasco continua: “Per quanto riguarda il concetto di patrimoniale è un dibattito tirato fuori dalla professoressa Fornero, e tutti sappiamo cosa ha fatto con Monti, non c’era bisogno di avere una sua consulenza oggi. La patrimoniale con questo governo e con Forza Italia non ci sarà mai perché va a tassare qualcosa che è già stato tassato a chi ha creato un proprio patrimonio personale in funzione di un lavoro e non deve essere tassato due volte. La patrimoniale è contro il concetto liberale e contro il concetto del giusto, è una tassazione inutile, che va a colpire i patrimoni personali e la casa. Sappiamo che la politica di sinistra è quella di mettere solo tasse”. Sul tema dell’evasione fiscale l’esponente azzurro prosegue: “Il governo ha fatto la legge sulla delega fiscale estremamente importante a partire dal pieno utilizzo della anagrafe tributaria, dall’utilizzo dei sistemi digitali e dell’intelligenza artificiale e sulla semplificazione burocratica. Io sono d’accordo sul fatto che chi guadagna molto deve pagare le tasse proporzionalmente al proprio reddito. E’ importante che l’Europa, come spesso propone il nostro segretario nazionale Tajani, persegua l’unità fiscale europea per evitare il trading price di alcune multinazionali che si avvantaggiano godendo di vantaggi economici e minando la concorrenza”. Infine, sugli extraprofitti, Casasco conclude: “Alle banche abbiamo dato la possibilità di patrimonializzarsi creando un sistema bancario forte e fondamentale per il nostro sistema economico. A differenza di altri paesi che chiedono sono il Mes economico. Oggi abbiamo tutte le agenzie di rating che hanno confermato e migliorato il rating italiano questo ci ha permesso di presentarci in Europa e ottenere i fondi del Pnrr e discutere con credibilità il Patto di stabilità”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma