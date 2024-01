(AGENPARL) – dom 14 gennaio 2024 Rai: Rosso (FI), solidarietà a Chiocci e Tg1 per violento attacco Pd

“Il Pd non perde il vizio di voler dettare la linea alla Rai e alle sue

testate giornalistiche. Il violentissimo attacco rivolto al direttore

Chiocci e alla redazione del Tg1, ‘colpevoli’ di aver dato spazio alla

manifestazione di un movimento politico giovanile, va respinto con forza al

mittente. Non spetta al Pd decidere cosa può andare in onda e cosa no. È

stato così per molto, troppo tempo. Ora basta. I dati dell’Agcom e

dell’Osservatorio di Pavia dimostrano, senza ombra di dubbio, la

correttezza dell’operato del Tg1. Il Pd se ne faccia una ragione”. Lo

dichiara il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione di

Vigilanza Rai, Roberto Rosso.