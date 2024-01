(AGENPARL) – dom 14 gennaio 2024 Rai, Kelany (FdI): Pd cerca di imbavagliare la stampa

“Il Pd che chiede l’audizione in vigilanza Rai per il servizio del Tg1 sulla manifestazione in onore dei caduti per la patria al Verano è l’ultimo tassello del puzzle di una narrazione distorta e ideologica. È inaccettabile che si chieda conto alla Rai di un servizio assolutamente imparziale, oggettivo e che ha semplicemente riportato un fatto meritevole di menzione. Parlano di una inesistente telemeloni mentre cercano in realtà di imbavagliare la stampa. Mai è stata chiesta una audizione per chiedere conto di servizi mandati in onda su manifestazioni pubbliche di rilievo, invece oggi dal Pd si scatenano i guardiani della libertà di opinione. Questo atteggiamento antidemocratico è inaccettabile e sintomo dell’incapacità, dopo anni di egemonia, di adeguarsi al doveroso principio di pluralismo.

Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia, Sara Kelany, componente della Commissione Vigilanza Rai.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica